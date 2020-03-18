عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور

قامت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لوزارة الصحة والسكان، بتعقيم وتطهير مبنى ديوان عام الوزارة، اليوم الأربعاء، حيث تم تعقيم البهو الرئيسى ومداخل ومخارج الوزارة والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات الكبرى والقاعات الملحقة لها وكذا المصاعد والكافيتريات ودورات المياه.





يأتي ذلك في إطار الإجراءات المشددة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية والوقاية لمنشآت ومؤسسات الدولة المختلفة للتصدى لفيروس كورونا، واستمرارًا لخطة وزارة الطيران المدنى نحو متابعة تنفيذ حملة تعقيم شاملة للمطارات المصرية ومنشآت العمل التابعة لها.





كما شمل التطهير إجراء عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، بما في ذلك أعمال التعقيم المكاتب الإدارية والمخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام، ومخازن الواردات والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ.





وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن خطة الوزارة تشمل تعقيم جميع المطارات المصرية والمرافق والمنشأت الحيوية ووسائل النقل المختلفة وفقًا للمعايير العالمية وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية باستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دوليًا لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع.





وفى نفس السياق قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بتخصيص عدد (2) عيادة متنقلة داخل مبانى الركاب (1،2،3) بمطار القاهرة الدولى لعمل الفحوصات اللازمة للعاملين كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وعدم تعرضهم لأى مخاطر صحية خاصة العاملين الذي يتعاملون مباشرة مع الركاب.





يأتى هذا فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتوفير جميع الوسائل الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن قيام الوزارة بتوجيه جميع الهيئات والشركات التابعة بتنفيذ عدة حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا.