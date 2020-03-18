AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:18 م
قرية البضائع
قرية البضائع
Advertisements
نورهان خفاجي

قامت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لوزارة الصحة والسكان، بتعقيم وتطهير مبنى ديوان عام الوزارة، اليوم الأربعاء، حيث تم تعقيم البهو الرئيسى ومداخل ومخارج الوزارة والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات الكبرى والقاعات الملحقة لها وكذا المصاعد والكافيتريات ودورات المياه.


يأتي ذلك في إطار الإجراءات المشددة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية والوقاية لمنشآت ومؤسسات الدولة المختلفة للتصدى لفيروس كورونا، واستمرارًا لخطة وزارة الطيران المدنى نحو متابعة تنفيذ حملة تعقيم شاملة للمطارات المصرية ومنشآت العمل التابعة لها.


كما شمل التطهير إجراء عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، بما في ذلك أعمال التعقيم المكاتب الإدارية والمخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام، ومخازن الواردات والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ.


وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن خطة الوزارة تشمل تعقيم جميع  المطارات المصرية والمرافق والمنشأت الحيوية  ووسائل النقل المختلفة وفقًا للمعايير العالمية وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية باستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دوليًا لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع.


وفى نفس السياق قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بتخصيص عدد (2) عيادة متنقلة داخل مبانى الركاب (1،2،3) بمطار القاهرة الدولى لعمل الفحوصات اللازمة للعاملين كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على سلامة وصحة العاملين  وعدم تعرضهم لأى مخاطر صحية خاصة العاملين الذي يتعاملون مباشرة مع الركاب.


يأتى هذا فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتوفير جميع الوسائل الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن قيام الوزارة بتوجيه جميع الهيئات والشركات التابعة بتنفيذ عدة حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا.

عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع.. وعيادات متنقلة لفحص العاملين بمطار القاهرة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطيران المدني: تعاملنا مع فيروس كورونا داخل المطارات وفق بيانات الصحة العالمية

وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بمطار القاهرة ..صور

المطارات المصرية تواجه كورونا 2020.. فحص إجباري للركاب القادمين.. تطهير وتعقيم الطائرات ووسائل النقل.. منشورات إرشادية لتوعية العاملين.. وغرفة مركزية لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية

وزراء الصحة والسياحة والطيران يتابعون إجراءات الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي

عمليات تطهير وتعقيم واسعة داخل المطارات المصرية وطائرات مصر للطيران.. شاهد

وزير الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة الدولي

ترشيحاتنا

حفل زفاف بطعم كورونا.. رسالة من العريس المصاب وشقيقة العروس تكشف مفاجأة

في ذكرى رحيل الملك فاروق.. خطف صديقة فريد شوقي وأدخل إسماعيل ياسين مستشفى المجانين

الوضع خطير.. لماذا يغامر أردوغان بحياة ملايين الأتراك ؟

3 عروض من الدوري الإنجليزي لـ مصطفى محمد.. تعرف على التفاصيل

خليكم فى البيت.. زينة توجه تحذيرا شديدا لمواجهة كورونا

انهيار الذهب الأسود.. كورونا يجفف سوق النفط والبرميل يصل لـ 20 دولارا.. ومصر ستجنى مكاسب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافرة في حالة سكر تحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة.. تعرف على التفاصيل

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها