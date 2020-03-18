كوارث صحية .. أضرار الفياجرا على القلب والكبد

أضرار الفياجرا قد لا تخطر على بال الرجال حين يقررون اللجوء لها لعلاج مشاكلهم الجنسية، فقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أضرار الفياجرا سواء على القلب أو على ضغط الدم وكذلك على العين والنظر، خاصة مع الإفراط فيها وهو ما يفعله الرجال كبار السن الذين يصرون على استخدام الفياجرا لعلاج مشكلة الانتصاب.









بحسب موقع healthline فإن من أخطر أضرار الفياجرا تأثيرها السلبي على مرضى الكبد لذلك بمنع الكثير من الأطباء مرضى الكبد والكلى من تناول الحبوب الزرقاء «الفياجرا» لأنها خطيرة على صحة هؤلاء المرضى، كما ان الفياجرا تساعد الكبد على تكوين السموم به، ومع مرور الوقت يصاب الشخص بالفشل الكلوي، ويتطور الأمر إلى اصابة الجسم رو الحاد والذي يشير إلى كارثة صحية وهي الإصابة بسرطان الكبد.





أضرار الفياجرا على القلب





كما أشارت بعض الدراسات أن يتعارض دواء الفياجرا للصحة الجنسية مع بعض الأدوية مثل أدوية القلب والضغط، ولكن إذا كنت مضطرا من تناول حبوب الفياجرا لابد من استشارة الطبيب اولا لتحديد الجرعة المناسبة لصحة القلب لديك لأنها قد تسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.



