محافظ الإسكندرية يقرر تخفيض عدد العاملين بالديوان العام والأحياء

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والجهات التابعة له والأحياء ويُعمل به لمدة 15 يومًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأوضح المحافظ أن القرار نص علي منح عدد من الفئات إجازة استثنائية ١٥ يوما. وشملت تلك الفئات؛ الموظفة الحامل بموجب تقرير طبي، والموظفة التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن ١٢ عاما بموجب شهادة الميلاد، والموظفة التي ترعي أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتزيد سنه على ١٢ عاما.





كما يشمل القرار المصاب بأمراض مزمنه وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي أو دفتر التأمين الصحي الخاص به، والمصاب بأمراض غير مزمنه بموجب تقرير من أحد المستشفيات الحكومية لاستحقاق هذه الإجازة، والموظف المخالط لمريض بمرض معد وفقا للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة بذلك، وكذلك المعينين المعاقين بنسبة ٥٪.





وأشار المحافظ إلى أنه تم تفويض مديري مديريات الخدمات التابعة لمحافظة الإسكندرية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء حسب رؤية كل مديرية بما لا يخل بحسن سير العمل وانتظامه.