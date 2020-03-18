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أخبار العالم

سلطنة عمان تطلق حزمة إجراءات لاحتواء تداعيات كورونا.. تعرف عليها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:32 م
البنك المركزى العمانى
البنك المركزى العمانى
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ميـــس رضــا

أطلق البنك المركزي العماني، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات تحفيزية واحترازية في ظل الظروف الراهنة، مع تفشي فيروس كورونا، تضمنت الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

وقال المركزي، إن حزمة الإجراءات الجديدة من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني، بهدف احتواء تداعيات الوضع الراهن.

 

ودعا المركزي العماني، في بيان، البنوك إلى إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية من التصنيف الائتماني لمدة 6 أشهر، والتعامل بمرونة مع القروض المرتبطة بالمشاريع الحكومية.

 

وشملت الإجراءات -أيضا- تسهيل الإقراض للقطاعات الإنتاجية بما فيها خدمات الرعاية الصحية، وخفض نسبة رأس المال الوقائي بنسبة 50%، ورفع نسبة التسليف بمقدار 5%.

 

وطالب المركزي، البنوك بـ“النظر في تخفيض الرسوم الحالية المفروضة على مختلف الخدمات المصرفية وعدم إضافة أي رسوم جديدة خلال العام 2020″.

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