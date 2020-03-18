سلطنة عمان تطلق حزمة إجراءات لاحتواء تداعيات كورونا.. تعرف عليها

أطلق البنك المركزي العماني، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات تحفيزية واحترازية في ظل الظروف الراهنة، مع تفشي فيروس كورونا، تضمنت الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المركزي، إن حزمة الإجراءات الجديدة
من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني، بهدف احتواء
تداعيات الوضع الراهن.
ودعا المركزي العماني، في بيان، البنوك
إلى إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية من التصنيف الائتماني لمدة 6 أشهر،
والتعامل بمرونة مع القروض المرتبطة بالمشاريع الحكومية.
وشملت الإجراءات -أيضا- تسهيل الإقراض للقطاعات
الإنتاجية بما فيها خدمات الرعاية الصحية، وخفض نسبة رأس المال الوقائي بنسبة 50%،
ورفع نسبة التسليف بمقدار 5%.
وطالب المركزي، البنوك بـ“النظر في تخفيض
الرسوم الحالية المفروضة على مختلف الخدمات المصرفية وعدم إضافة أي رسوم جديدة خلال
العام 2020″.