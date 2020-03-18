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معقمات بالمجان في شوارع الرياض لمواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:16 م
معقمات بالمجان
معقمات بالمجان
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البهى عمرو
عرضت قناة العربية، مقطع فيديو، يوضح أن المملكة العربية السعودية توزع المعقمات على المواطنين بالمجان.

وجاء في الفيديو أن أمانة منطقة الرياض تقوم بتوزيع المعقمات مجانا في خمسة وعشرين موقعا موزعة في مدينة الرياض.

وعرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يظهر شوارع الرياض خالية، وذلك بعد صدور أمر يقضي بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
 
وقالت أمانة منطقة الرياض في بيان صادر لها "إنه في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".

 أعلن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.
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