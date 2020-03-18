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رياضة

يورجن كلوب يكشف سر علاقته القوية مع لاعبي ليفربول

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي سر علاقته القوية مع لاعبي الريدز، حيث يظهر ذلك بعد نهاية كل مباراة سواء أن إنتهت بالفوز أو الخسارة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها "ديلي أكسبريس" الإنجليزية: "أنا المدير الفني وأحدد من يلعب ومتى نتدرب وما نقوم به في التدريبات، أحدد كل الأشياء".

وتابع: "ولكن بين هذه القرارات، يمكنني أن أكون صديقهم، لقد أوضحت ذلك دائمًا، أنا صديقي للاعبين في الفريق، ولكنني لست أفضل صديق لهم".

وأكمل: "لست الرجل الذي يفهم كل شيء ولكنني أحاول فعل ذلك، لا أتظاهر أنني مهتم ولكنني مهتم، اللاعبون يعرفون الكثير عني وعن زوجتي وابني".

يذكر أن الألماني كلوب أحدث طفرة في نادي ليفربول منذ قدومه في 2016، حيث قاد الريدز للتتويج بلقب دوري الأبطال والغائب منذ 2007 حيث سبقها الوصول إلى النهائي لكن فشل في التتويج بها.

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