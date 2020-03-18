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توك شو

هاني الناظر: الماء والصابون الطريقة النموذجية لغسل اليدين.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:30 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن هناك اشخاصا يقومون بغسل أيديهم بالكلور، وهذا يتسبب في الالتهابات، مشيرا إلى أن أفضل طريقة للنظافة والتطهير؛ هي بالماء والصابون.

وأضاف هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه "دي إم سي"، أن الكحول يستخدمه الأطباء بعد الكشف عن المرضى، وهذا لتعرض الطبيب لأكثر من مريض، فضلا عن ان استخدام الكحول بكثرة؛ يسبب اضرارا جانبية .

وأوضح هاني الناظر ، أن الكحول هو مذيب عضوى واجسادنا عبارة عن عضويات ويتسبب في كسر الأظافر وفي ذوبان الجلد .


وتابع هاني الناظر ، أن استخدام الكحول يكون عند تلامس الكثير من الاشخاص او عند التعامل مع المنتجات الورقية وان يتم استخدامه بالكميات المعقولة .


واستكمل هاني الناظر ، أن الأشخاص الذين لديهم حساسية ممنوع ان يستخدموا الكحول لأنه يساعد على زيادة الالتهابات .
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