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أخبار العالم

عمان تطالب جميع السائحين بمغادرتها بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
طالبت سلطنة عمان جميع السائحين المتواجدين على أراضيها بمغادرة البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة الياحة في بيانها إنها تطالب الأفواج السياحية بمغادرة البلاد، وذلك في إطار التدابير الطارئة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، توقف وسائل النقل العام وسيارات الأجرة كإجراء احترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقالت السلطات العمانية إن قرار إيقاف النقل يستثني الحافلات والعبارات من وإلى مسندم ومصيرة.

وكانت عمان قد أعلنت، أمس الثلاثاء، فرض الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة.

وحثت وزارة الصحة العمانية جميع القادمين إلى السلطنة بالتزام تطبيق الحجر المنزلي أو المؤسسي.

وأطلق البنك المركزي العماني، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات تحفيزية واحترازية في ظل الظروف الراهنة، مع تفشي فيروس كورونا، تضمنت الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المركزي، إن حزمة الإجراءات الجديدة من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني، بهدف احتواء تداعيات الوضع الراهن.

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