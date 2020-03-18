الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية بسبب كورونا

وجه تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، رسالة تحذير إلى الدول الإفريقية بشأن فيروس كورونا.



وطالب أدهانوم الدول الإفريقية بالاستيقاظ والاستعداد للأسوأ بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وردت منظمة الصحة العالمية، على عدة تساؤلات شائعة حول فيروس كورونا كان من أهمها سؤال يقول: "هل يستطيع فيروس كورونا المستجد أن يعيش في المناخ الحار والرطب؟".





وجاءت إجابة المنظمة عن السؤال: " نعم، لقد انتشر الفيروس المستجد بالفعل في بلدان ذات مناخ حار ورطب، وفي بلدان ذات مناخ بارد وجاف".





وأشارت إلى ضرورة اتباع كافة الاحتياطات أينما تعيش، ومهما كان المناخ، ومنها: "واظب على غسل اليدين، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس بمنديل أو ثني المرفق، وتخلص من المنديل في سلة المهملات واغسل يديك بعد ذلك علي الفور".