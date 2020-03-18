AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
وجه تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، رسالة تحذير إلى الدول الإفريقية بشأن فيروس كورونا.

وطالب أدهانوم الدول الإفريقية بالاستيقاظ والاستعداد للأسوأ بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وردت منظمة الصحة العالمية، على عدة تساؤلات شائعة حول فيروس كورونا كان من أهمها سؤال يقول: "هل يستطيع فيروس كورونا المستجد أن يعيش في المناخ الحار والرطب؟".

وجاءت إجابة المنظمة عن السؤال: " نعم، لقد انتشر الفيروس المستجد بالفعل في بلدان ذات مناخ حار ورطب، وفي بلدان ذات مناخ بارد وجاف".

وأشارت إلى ضرورة اتباع كافة الاحتياطات أينما تعيش، ومهما كان المناخ، ومنها: "واظب على غسل اليدين، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس بمنديل أو ثني المرفق، وتخلص من المنديل في سلة المهملات واغسل يديك بعد ذلك علي الفور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية تطلق اسما جديدا على فيروس كورونا.. تعرف عليه

7 نصائح للبيطريين للوقاية من فيروس كورونا

أمريكا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا في كاليفورنيا

هل ينهي الطقس الحار والرطب ماراثون فيروس كورونا؟

الصحة توضح كيفية ارتداء الماسك واستخدامه ونزعه والتخلص منه.. صور

متى يتم ارتداء الكمامة للحماية من فيروس كورونا؟.. الصحة تجيب.. صور

ترشيحاتنا

الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية بسبب كورونا

كل واحد يخليه في بلده.. وزير الإعلام: قطر بها أكبر نسبة مصابين بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة عدد من لاعبي الدوري بفيروس كورونا

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

هل الكحول الطبي نجس ولا يجوز التطهير به؟ الإفتاء تحسم الجدل

القوى العاملة: خفض عدد العاملين في القطاع الخاص بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا الجديدة في السوق المصري

في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد