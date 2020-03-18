خبير يقلل من تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع.. وهذه مكاسب مصر من تراجع النفط

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي ان ارتفاع الدولار مازال حتى الان فى الحدود الأمنة نتيجة لقوة الاقتصاد المصري ولكن تكمن المشكلة فى استمرار ازمة كورونا لفترة طويلة وتاثيرها السلبى على المصادر الدولارية للاقتصاد المصرى وزيادة الطلب على الدولار عالميًا كمخزن للقيمة.





وقلل الإدريسي من مخاوف التأثير السلبي لارتفاع الدولار على السوق المصرية خلال الوقت الحالي لافتا إلى أن المخاوف كلها تتجه نحو استمرار خطر كورونا.





وأشار الخبير الاقتصادي إلى تراجع اسعار البترول من المقدر له ٦٧ دولارا لحوالى ٢١ دولارا يعنى انخفاضا كبيرا تستفيد منه الموازنة العامة للدولة عن طريق تخفيض فاتورة الاستيراد وينعكس على انخفاض اسعار المحروقات.