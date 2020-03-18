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أخبار العالم

رغم رقم الوفيات القياسي.. إيطاليا تزف بشرى بشأن المتعافين من كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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حسام رضوان
على الرغم من إعلان إيطاليا اليوم الأربعاء، تسجيل رقم قياسي في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، زفت إيطاليا بشرى بشأن عدد حالات الشفاء من كورونا.


وقالت إيطاليا إنها سجلت  تعافي 1084 من الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وكانت إيطاليا سجلت 475 حالة وفاة في 24 ساعة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، في رقم قياسي بالنسبة لدولة واحدة.


ووصل بذلك عدد الوفيات إلى 2978.


وكان إقليم لومبارديا سجل 319 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


ووصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في لومبارديا إلى 1959.

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