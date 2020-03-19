المفتي السابق يكشف عن 10 كلمات لفك الكرب وصرف البلاء والسوء

دعاء الابتلاء والصبر.. يبتلي الله تعالى عباده المؤمنين في بعض المواقف لحكمة ذكرها في كتابه الحكيم حين قال في سورة الملك: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ» (سورة الملك: 2)، إن البلاء خير ادخره الله تعالى لأصحاب الصبر والمؤمنين المبتلين، وقد وردت بعض الأدعية التي تقال لرد البلاء.





دعاء الابتلاء والصبر

ونصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بعشرة كلمات تقال لصرف السوء و الابتلاء ، مشيرًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو الله تعالى لصرف السوء، قائلًا: «اللهم اصرف عني السوء بما شئت وأنى شئت وكيف شئت»، فيقال 7 مرات فيصرف عنه السوء بإذن الله.





هل رسوب الطالب المجتهد ابتلاء

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن رسوب الطالب المجتهد عدة مرات في الامتحانات يُعد ابتلاءً، وينبغي عليه أن يدعو الله لأنه في محنة واختبار.





وأضاف «جمعة»، خلال إجابته عن أسئلة المصلين في مجلس الجمعة الأسبوعي، أنه ينبغى على المبتلى أن يدعو الله تعالى ليصرف عنه السوء الذي حل به.





هل الابتلاء عقوبة

وأشار إلى أن الابتلاء الذي ينزل بالعبد ليس بالضرورة عقوبة عن فعل ذنب ما، ولكنه اختبار من الله تعالى غرضه رفع الحسنات وغفران السيئات، لافتًا إلى أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.





ونوه «جمعة» في إجابته عن سؤال مضمونه «هل الابتلاء عقوبة من الله على العبد؟»، بأن الابتلاء نوع من انواع مراد الله عز وجل في خلقه كما في قوله تعالى: «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ».





وأوضح أن عقوبة الله للعبد تأتي بارتكابه المعاصي وترك فرائض الله، مشيرًا إلى أن المسلم إذا جاهر الله تعالى بالمعصية، فإن الله عز وجل ينزل عليه عقوبة ولكن عقوبة الله للعبد قد تكون بها فرصة ثانية له ليراجع نفسه ويقلع عن المعاصي ويتوب إلى الله تبارك وتعالى.



