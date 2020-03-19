AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

منشورات الطفل السورية تصدر قصة بديل بابا نويل

الخميس 19/مارس/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن مديرية منشورات الطفل في الهيئة العامة السورية للكتاب، قصة "بديل بابا نويل"، وترجمتها للعربية سلام عيد ورسمها عبد الوهاب الرجولة.

وتحكي القصة كيف تعاطف مجموعة من الأطفال مع بابا نويل الذي أنهكه العمل أثناء الشتاء والبرد فقرروا مساعدته وتوزيع هدايا الميلاد بدلًا عنه بتعاونهم وتكاتفهم وذكائهم بأسلوب سلس وشيق يعبر عن قيمة العمل والتعاون واستخدام الذكاء.

وتدخل قصة "بديل بابا نويل" الأطفال في عوالم هذه الشخصية الأسطورية التي طالما أثارت أخيلتهم على افتراض أنه تعب من عمله في أحد الأيام وبات بحاجة الى مساعدة.

يذكر أن القصة تتألف من 19 صفحة من القطع الكبير وهي مرفقة برسوم ليلونها الأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجت في المسلسل وماتت في الحقيقة.. طفلة تقلد مشهدا دراميا.. والنتيجة مأساوية

خافوا أن تفضحهم ..العثور على طفلة مقطوعة اللسان بعد اختفائها بمناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء

أبرزها القصص القرآني وسيرة الرسول.. 6 سلاسل للطفل في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

أفتخر بوالدي مهما حدث.. طبيب سوري يروي قصته مع أبيه المصاب بمتلازمة داون

من 7 إلى 17 سنة.. 7 مجالات لمسابقة ثقافة الطفل فى سوريا

ترشيحاتنا

الأهلي يعرض على أحمد فتحي ووليد سليمان التجديد موسما مقابل مبلغ ضخم .. تفاصيل

حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا ومتى ينتهي تخليقه؟.. تعرف على الإجابة

أول رد من شركة سانوفي الفرنسية عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

بأصابع بشرية.. شاهد اكتشاف مخلوق مائي غريب عمره 380 مليون سنة.. فيديو وصور

وزير التعليم يحسم قراره بخصوص امتحانات النقل والشهادات.. ويعلن قرارات جديدة لحماية الطلاب من كورونا اليوم.. فيديو

فريق عمل مسلسل 100 وش لـ نيللي كريم يخضع لفحص فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر أمانا.. مكان لم يصل إليه فيروس كورونا تعرف عليه

انتبه.. فيروس كورونا يصيب الأطفال في هذه الحالات

مصابة بـ كورونا تحكي ما فعله الفيروس بها: جسدي يحترق