منشورات الطفل السورية تصدر قصة بديل بابا نويل

صدر حديثا عن مديرية منشورات الطفل في الهيئة العامة السورية للكتاب، قصة "بديل بابا نويل"، وترجمتها للعربية سلام عيد ورسمها عبد الوهاب الرجولة.





وتحكي القصة كيف تعاطف مجموعة من الأطفال مع بابا نويل الذي أنهكه العمل أثناء الشتاء والبرد فقرروا مساعدته وتوزيع هدايا الميلاد بدلًا عنه بتعاونهم وتكاتفهم وذكائهم بأسلوب سلس وشيق يعبر عن قيمة العمل والتعاون واستخدام الذكاء.





وتدخل قصة "بديل بابا نويل" الأطفال في عوالم هذه الشخصية الأسطورية التي طالما أثارت أخيلتهم على افتراض أنه تعب من عمله في أحد الأيام وبات بحاجة الى مساعدة.



