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أحمد موسي: وعي المصريين ساهم كثيرا فى الحد من انتشار فيروس كورونا..فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:12 م
احمد موسى
احمد موسى
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محمد حليم قنديل
قال الإعلامي أحمد موسي فى برنامجه "على مسئوليتي"، إن هناك عمليات تعقيم وتطهير كاملة فى سكك حديد مصر للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أحمد موسي خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه يتمني من رجال الشرطة المتواجدين داخل محطات القطارات والاشخاص الذين يتعاملون مع المواطنين ان يرتدوا الكمامات الطبية للحفاظ على صحتهم وحياتهم.

وتابع موسي، أنه يتم عملية تعقيم وتطهير للقطارات بالكامل بعد كل رحلة قام بها القطار حافظا على حياة المواطنين ومنعنا لانتشار اى فيروسات واوبئة بداخله. 

وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن 3500 عربة قطار يتم تعقيمها يوميا مرة قبل التحرك وأخري بعد الوصول من ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن، الدولة المصرية تفعل الكثير من الاجراءات الاحترازية والوقائية كثير من الدول الأخري لا تفعلها، موضحا أن وعي المصريين ساهم كثير فى الحد من انتشار فيروس كورونا.
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