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توك شو

بسبب كورونا.. وزير التموين يخضع لقياس درجة الحرارة اليوم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:41 م
الدكتور على مصيلحى
الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
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أسامة علي

استضاف برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.


وخلال دخول مبنى التلفزيون المصرى، خضع وزير التموين لـ قياس درجة الحرارة، "الإجراء المتبع ضمن مواجهة فيروس كورونا".


وعلق وزير التموين والتجارة الداخلية على هذا الإجراء قائلا:"نجاة هذه الدولة تعتمد على نجاة كل واحد منا بمعنى لو كل واحد حافظ على نفسه كلنا هنبقي كويسين.

 

وكشف وزير التموين أن درجة حرارته 35.6، مشيدا بقرار الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

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