أيمن أشرف يكشف حقيقة تواجده مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو 2020

كشف أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة تواجده في أولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأولمبي.





وقال أيمن أشرف في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم يتواصل معي أحد للانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي"





وفي سياق آخر، قال أيمن أشرف: "فايلر مدرب كبير وفوق مستوي التقييم ونتائجه مع الأهلي خير دليل".



