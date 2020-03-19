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رياضة

أيمن أشرف يكشف حقيقة تواجده مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو 2020

الخميس 19/مارس/2020 - 01:57 ص
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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محمد رشاد
كشف أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة تواجده في أولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأولمبي.

وقال أيمن أشرف في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم يتواصل معي أحد للانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي"

وفي سياق آخر، قال أيمن أشرف: "فايلر مدرب كبير وفوق مستوي التقييم ونتائجه مع الأهلي خير دليل".

تعاقد  النادي الأهلي، مع أيمن أشرف، منذ عامين، في صفقة انتقال نهائي من فريق سموحة السكندري بعد منافسة قوية مع الزمالك.

 

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 49 نقطة.

 
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