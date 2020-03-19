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فن

أخبار الفن.. النجوم تتحدى كورونا بهذه الطريقة.. دينا الشربيني بالكمامة.. وأحمد العوضي يرد على شقيق ياسمين عبد العزيز

الخميس 19/مارس/2020 - 12:24 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

ناشد الفنان أحمد السقا، جمهوره بالجلوس في المنزل وعدم الخروج للشارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار العديد من الحالات خلال الفترة الماضية.

أفادت عدد من الصحف الاجنبية، إصابة نجمة مسلسل la casa de papel الشهير ايتزيار ايتونو بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحص الطبي التي جاءت نتيجته ايجابية.

تسابق أسرة مسلسل "لعبة النسيان"للنجمة دينا الشربينى الزمن من أجل الانتهاء من كافة المشاهد استعدادا لعرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل، وقبل حدوث أى مفاجآت بعد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة داخل كواليس مسلسل الاختيار المقرر عرضه في رمضان 2020. 


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