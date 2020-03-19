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رياضة

الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:49 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عمرو ابوبكر
كشف سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن إصابة ثنائي الفريق محمد صادق ومحمد مجدي بفيروس كورونا.

 
وقال سعفان في تصريحاته لفضائية "أون تايم سبورتس": "العالم كله يعيش حالة هلع وفزع بسبب كورونا، وأهم شيء سلامة اللاعبين والمدربين".

وأضاف: "هناك توقف سيضر اللاعبين وهناك عقود ورعاية وموظفين، ولكن السلامة أهم".

وأردف: "كنا نرى أن فرصة مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية بدون جماهير ستكون في صالحنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابع: "حتى لو كانت أقيمت بدون جماهير فالأمور كانت صعبة بسبب الاحتكاك والتقبيل، لأن من عاداتنا أننا نقبل بعضنا كثيرًا عن السلام".

واختتم: "خرجت شائعات أن محمد صادق ومحمد مجدي مصابان بكورونا، وهذا غير صحيح، وأقول لمروجي الشائعات افعلوا شيئا إيجابيا لبلدكم واستخدموا السوشيال ميديا للخير وليس للشر".

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