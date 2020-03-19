الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

كشف سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن إصابة ثنائي الفريق محمد صادق ومحمد مجدي بفيروس كورونا.





وقال سعفان في تصريحاته لفضائية "أون تايم سبورتس": "العالم كله يعيش حالة هلع وفزع بسبب كورونا، وأهم شيء سلامة اللاعبين والمدربين".





وأضاف: "هناك توقف سيضر اللاعبين وهناك عقود ورعاية وموظفين، ولكن السلامة أهم".





وأردف: "كنا نرى أن فرصة مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية بدون جماهير ستكون في صالحنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل".





وتابع: "حتى لو كانت أقيمت بدون جماهير فالأمور كانت صعبة بسبب الاحتكاك والتقبيل، لأن من عاداتنا أننا نقبل بعضنا كثيرًا عن السلام".





واختتم: "خرجت شائعات أن محمد صادق ومحمد مجدي مصابان بكورونا، وهذا غير صحيح، وأقول لمروجي الشائعات افعلوا شيئا إيجابيا لبلدكم واستخدموا السوشيال ميديا للخير وليس للشر".



