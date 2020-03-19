احتقرت موقفه.. تعليق ناري من فنانة شهيرة على شقيق ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن رأيها فى الأزمة التى شهدتها الفترة الماضية بين أحمد العوضى وياسمين العزيز من جهة وشقيق ياسمين من جهة أخرى.

وقالت بدرية طلبة فى لقاء تليفزيونى لها: إننى احتقرت الموقف الذى اتخذه شقيق ياسمين عبد العزيز لان ياسمين لم تخطئ فهي إنسانة ولها مطلق الحرية فى أن تحب وتتزوج ومن المدهش والغريب أن يتم الطعن فى أخلاقها بهذا الشكل من جانب شقيقتها.





وأضافت بدرية طلبة قائلة: زواج ياسمين عبد العزيز أمر خاص بها وهى فنانة انفصلت عن زوجها الأول وقررت أن ترتبط بآخر فهذا أمر طبيعى وواقعى.





وأوضحت بدرية أن ياسمين من الفنانات اللاتى يتمتعن بقدر كبير من الأخلاق الحميدة وأنا تعلمت منها كيفية التعامل مع الأهل وأن أكون بارة بهم.





يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت حالة من الجدل الواسع حيث خرج شقيق ياسمين عبد العزيز يطالبها بضرورة الكشف عن تفاصيل علاقتها بالفنان أحمد العوضى.