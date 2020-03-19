أطنان من الكلور.. مستقبل وطن بالغربية يدعم المستشفيات والعائلات للوقاية من كورونا.. صور

وصلت الي محافظة الغربية عدد من سيارات النقل محملة بأطنان من مادة الكلور المعقم المركز تمهيدا لعمل معالجة كيميائية لها واستخدامها في تعقيم وتطهير الشوارع والمؤسسات والجهات المختلفة وتوزيعها على المواطنين مجانا لتعقيم منازلهم.

وأكد محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية أن عدد من قيادات الحزب هم من قاموا بتلك اللفتة تحت رعاية والتنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من أجل المساهمة في حماية المواطنين ومنع انتشار الفيروس كورونا.

من جانبهم عبر عدد كبير من المواطنين عن تقديره لهذه اللفتة الوطنية مشيرين إلى أنها جاءت في وقت حساس لمنع الاستغلال من التجار والصيدليات التي تحاول استغلال الأزمة ومضاعفة أسعار تلك المواد.

وأكدوا أن هذه المبادرة ليست بغريبة عن قيادات الحزب الوطنيين الذين اعتدنا منهم على مثل تلك المواقف الإيجابية.