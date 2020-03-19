أخبار الفن.. قصة حب منة عرفة وعلى غزلان.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. فنانة شهيرة تحتقر موقف شقيق ياسمين صبري

أعلنت منذ قليل الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا ودخولها الحجر الصحى وذلك عبر فيديو لها نشره برنامج "et بالعربى" وكشفت أنها بصحة جيدة لأنها اكتشفت مرضها فى مرحلة مبكرة.

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يجمعها بالفنانة ياسمين صبرى فى أحدث ظهور لها بعد إعلان خطوبتها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



