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فن

أخبار الفن.. قصة حب منة عرفة وعلى غزلان.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. فنانة شهيرة تحتقر موقف شقيق ياسمين صبري

الخميس 19/مارس/2020 - 07:10 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشفت الفنانة منة عرفة عن حقيقة علاقتها باليوتيوبر على غزلان حيث تردد أنه سيتم إعلان خطوبتهما فى الفترة المقبلة. 

أعلنت منذ قليل الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا ودخولها الحجر الصحى وذلك عبر فيديو لها نشره برنامج "et بالعربى" وكشفت أنها بصحة جيدة لأنها اكتشفت مرضها فى مرحلة مبكرة. 

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يجمعها بالفنانة ياسمين صبرى فى أحدث ظهور لها بعد إعلان خطوبتها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تعتذر فيه على الفيديو الذي سجلته فى مهرجان الأقصر عن فيروس كورونا والذى كانت تسخر فيه من الوباء.

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة مع والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحيى من خلالها ذكرى رحيلها. 

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن رأيها فى الأزمة التى شهدتها الفترة الماضية بين أحمد العوضى وياسمين العزيز من جهة وشقيق ياسمين من جهة أخرى. 
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