وحشتيني أوي.. نرمين الفقى تحيي ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة مع والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحيى من خلالها ذكرى رحيلها.

وقالت نرمين الفقى فى كلمات مؤثرة: "يا حبيبتي يا أمي باقي على عيدك يومين، وحشتيني أوي، أنا عارفه إنك في مكان أحسن".





ونشرت نرمين الفقي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور أثناء تواجدها في أحد القصور الأثرية.





وعلّق متابعوها على الصور، حيث أوضحوا من خلالها أن جمالها يزداد كل يوم، بالإضافة إلي ملابسها والرشاقة التي أصبحت تتمتع بها.



