AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو يبحث هاتفيا مع مسئولين من كندا والمكسيك التعاون في مواجهة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:08 ص
بومبيو
بومبيو
Advertisements
أ ش أ
بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، هاتفيا، مع كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي سبل تعاون البلدين بشأن منع مزيد من الانتشار لفيروس "كوفيدـ 19" أو كورونا.
وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو وفريلاند بحثا كذلك فرض قيود على رحلات السفر غير الضرورية والتدابير المنسقة بهدف حماية المواطنين على طول الحدود المشتركة.
وفي سياق متصل بحث بومبيو هاتفيا مع نظيره المكسيكي مارسيلو لويس إبرارد كاسوبون احتواء وتخفيف آثار انتشار الفيروس واستمرار تعاون الولايات المتحدة عن كثب مع المكسيك بشأن مختلف قضايا السياسة الخارجية ومن بينها ضمان أمن الحدود المشتركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي جهود بلديهما بالعراق ومواجهة إيران

نائبة رئيس الوزراء الكندي تحث أحزاب المعارضة للتصديق على اتفاقية "نافتا"

ترودو وترامب يبحثان هاتفيا إجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد

تطبيع ودعوة لزيارة أمريكا..بومبيو يشكر البرهان بسبب إسرائيل

خوفا من كورونا.. إجلاء 800 أمريكي عن مدينة ووهان الصينية

بومبيو وراب يدينان الهجمات على معسكر التاجي بالعراق ويطالبان بمحاسبة مرتكبيها

ترشيحاتنا

حظر تجوال.. شاهد أول فيديو من داخل بلقاس بعد وفاة حالتين بـ فيروس كورونا

اتحاد الكرة غير قادر.. شيكابالا ينفجر: فين حق والدتي وزوجتي في كل مباراة للأهلي

بدءا من اليوم.. وقف استخراج رخص القيادة من المرور.. تفاصيل

قرارات جديدة في محافظة الغربية لـ مواجهة خطر كورونا

من التبغ.. علماء روس يبتكرون مستحضرا لمواجهة كورونا ..فيديو

رأي المواطنين في البقاء بالمنزل للحد من انتشار كورونا.. فيديو لـ شريف عامر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دجاجة عاشت في عصر الديناصورات.. شاهد اكتشاف عجيب يثير دهشة العلماء

بـ فستان فخم.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

10 أفكار لارتداء الجاكيت الجينز الروز في ربيع 2020