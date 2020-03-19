لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق حملات في الوادي الجديد

أطلق حزب مستقبل وطن، حملات وفرق للتعقيم والتطهير، بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية النائب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، في عدد من المواقع تشمل مساجد وأماكن تجمعات للمواطنين.





أكدت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بالوادي الجديد، إن عضوات أمانة المرأة بمركز الخارجة، بإشراف أمانة المرأة بالمحافظة، بدأن في تطهير وتعقيم المقر الرئيسي بالمحافظة، بالإضافة إلى كل مقرات الحزب في جميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الحمة تهدف إلى الوقوف إلى جوار المواطن والدولة في خطتها للتغلب على هذا المرض.

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أضافت كاميليا، أنه جرى إعداد فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير محملة بمادة هيبوكلوريد الصوديوم والتي تعتبر من أقوى المواد المستخدمة في مكافحة انتشار هذا الوباء، وجرى تطهير وتعقيم عدد من المساجد وماكينات الفيزا كارات بمدينة الخارجة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة انتشار هذا الفيروس.





ولفتت إلى، أنه جرى توزيع كمية من المواد المطهرة والكمامات والبخاخات على عدد من المواطنين خاصة الأسر الأولى بالراعية في منطقتي "السبط وميتالكو" بمدينة الخارجة، لمساعدتهم في تطهير منازلهم لمواجهة الفيروس.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كل المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.





يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعي، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكل المحافظات للمساهمة في تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.