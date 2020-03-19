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فن

تأجيل تصوير فيلم ويل سميث الجديد بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:01 ص
ويل سميث
ويل سميث
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شروق ابراهيم
قررت شركة وارنر للإنتاج السينمائي وقف تصوير النسخة الجديدة من فيلم  Fantastic Beasts من بطولة النجم العالمي ايدي ريدمان، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتفادي حدوث عدوى لأي من فريق العمل. 

وأيضًا علقت وارنر بروس فيلم ويل سميث الجديد King Richard الذي كان من المقرر تصويره في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على أن يتم تعديل موعد طرحه في السينمات. 

ومنذ أيام قررت ورانر بروس توقف تصوير فيلم باتمان الجديد رغم انطلاق تصويره في مدينة ليفربول الإنجليزية، وذلك بسبب فيروس كورونا. 

يذكر أن المخرج مات ريفيس كان بدأ تصوير المشاهد الأولى لفيلمه الجديد باتمان، الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة، خلفا لـ بن أفليك.

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