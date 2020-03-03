إيرادات فيلم Bad boys for life لـ ويل سميث

حقق فيلم bad boys for life للنجم العالمي ويل سميث إيرادات بلغت 405 ملايين دولار أمريكي بعد طرحه في السينمات العالمية والأمريكية يوم 17 يناير الماضي.





في الولايات المتحدة الأمريكية حصد الفيلم 208 مليون دولار أمريكي أما في إفريقيا وآسيا وأوروبا جاءت إيراداته 197 مليون دولار أمريكي.





الفيلم بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز ومن إخراج المغربيان عادل العربى وبلال فلاح وهما حاصلان على الجنسية البلجيكية لكنهما من أصول مغربية.





الفيلم تدور أحداثه حول ماركوس بورنيت الذي أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائي مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.