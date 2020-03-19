اجتماع تنسيقي لتنفيذ مشروع الغاز بمدينة أرمنت في الأقصر.. صور

حضر العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، الاجتماع التنسيقى مع مهندسين شركة غاز مصر، حيث التقى المهندس محمد إبراهيم والمهندس وائل التقي، ممثلى الشركة.





وناقش الاجتماع تذليل جميع العقبات التى تواجه تنفيذ المشروع وقد تم الاتصال بالمهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة لهيئة الطرق والكبارى بقنا، وتم الاتفاق على خطوات التنفيذ مع شركة غاز مصر، حيث سيتم الحفر النفقى أسفل طريق الأقصر - إسنا، وذلك بعد أن تم الانتهاء من اختيار موضع حجرة التهدئه والمحبس والبلف داخل مقر شركة جاسكو.





كما تم التنسيق مع المهندسة صفاء برعى مدير عام إدارة رى أرمنت، حيث تم الاتفاق على خطوات التنفيذ.





وعلى صعيد آخر تم تقسيم مدينة أرمنت الحيط إلى ٧ أقسام تم الانتهاء من الرفع المساحى لهم جميعا، وجار الآن حصر المناطق من حيث أعداد العملاء والمناطق التى تم توصيل الصرف فيها وذلك فى القسم الأول، حيث سيتم البدء فى الحفر والتوصيل فور الانتهاء من دراسة الـ ٦ أقسام المتبقية وعلى أن يتم العمل بعد ذلك بمدينة أرمنت الوابورات.



