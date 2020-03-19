وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لنظيره التنزاني حول سد النهضة

التقى وزير الخارجية

صباح اليوم، الخميس، نظيره التنزاني

، لتسيلمه رسالة الرئيس السيسي لنظيره التنزاني جون بومبيه ماجوفولي حول آخر تطورات ملف سد النهضة، وللتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.





وبدأ وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، جولة أفريقية متوجها إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا في مُستهل جولة أفريقية خارجية تشمل كلًا من جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.





وسيعقد الوزير شكري مشاورات ثنائية مع كبار المسئولين خلال زيارته، حيث من المتوقع أن تشمل المباحثات آليات دفع العلاقات المصرية وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.





وسيستعرض شكري خلال لقاءاته المختلفة رؤية مصر إزاء سائر الملفات الدولية والإقليمية، وآخر مستجدات ملف سد النهضة.