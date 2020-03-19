خسائر بالجملة لشركات الطيران العربية.. وهذا ما كشفته "إياتا"

بعدما اضطرت الحكومات في الدول العربية لإغلاق حركة الطيران حرصًا منها على سلامة الناس من توسع العدوى بفيروس كورونا المستجد القاتل، أعلن نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، أن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة مطالبا الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، في تصريح صحفي، الخميس، أن السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية وما يزيد عن 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

كما أشار إلى أنه قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت بسبب كورونا.





وأضاف أن كورونا كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة.





وقال نائب الرئيس إن الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.





ولفت إلى إن الدول العربية والخليجية في الشرق الأوسط قد تخسر ما مجموعه 7.2 مليار دولار خسائر لشركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول 11 مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأكد أنه جرى إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط منذ يناير بسبب فيروس كورونا حيث تواجه شركات الطيران بالشرق الأوسط أزمة سيولة وتحتاج إلى دعم حكومي.