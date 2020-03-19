أولياء أمور يطلقون هاشتاج إلغاء الترم الثاني.. طارق شوقي: التعلم عن بعد يحمي 22 مليون طالب من شبح كورونا .. وسأحسم مصير امتحانات النقل وانتظروا قرارات مطمئنة مساء اليوم

وزير التعليم :

سأعلن اليوم ماذا أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسهيل مهمة التعلم عن بعد

انتظروا تفاصيل جديدة عن دور المعلمين والإدارات المدرسية في فترة تعليق الدراسة

سيعلم الجميع ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري









احتل اليوم الخميس، هاشتاج إلغاء الترم الثاني المرتبة رقم 1 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





ولجأ عدد من أولياء أمور إلى إطلاق هذا الهاشتاج، مطالبين وزارة التربية والتعليم بسرعة الاستجابة لمطلبهم بـ إلغاء الترم الثاني ونجاح جميع الطلاب تحت شعار صحتنا أهم من التعليم.





وأوضح أولياء الأمور أن من حقهم أن يخافوا على أبنائهم وسط ظروف انتشار كورونا في مصر.





ومن جانبها لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى هذه اللحظة أي قرار رسمي بـ إلغاء الترم الثاني استجابة لهذا الهاشتاج الذي أجتاح تويتر منذ صباح اليوم، الخميس.





وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية ىالتعليم، أنه سوف يكشف مساء اليوم، الخميس، عن تفاصيل جديدة للرد على الاستفسارات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم أثناء فترة تعليق الدراسة.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سوف أعلن اليوم ماذا أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسهيل مهمة التعلم عن بعد، لمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة في التعليم المصري".





وأضاف وزير التربية والتعليم، "سأعلن كذلك ماذا قررنا بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0 (KG1 حتي G2)، وسنوات النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي، و1، 2 ثانوي وامتحانات الشهادات العامة وامتحانات الدبلومات الفنية".





كما وعد وزير التربية والتعليم، بأن "يتم الكشف مساء اليوم "الخميس" عن تفاصيل دور المعلمين والإدارات المدرسية في فترة تعليق الدراسة.





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه من المقرر أن يتم توضيح التفاصيل السابق ذكرها مساء اليوم في فيديو مسجل، سيعرض على المصريين وسيكون فيه كل الجديد.





وقال وزير التربية والتعليم، "إن شاء الله تجدوا ما يطمئن الجميع، وسيعلم الجميع ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".





وسيكشف وزير التربية والتعليم الستار اليوم الخميس ، عن تفاصيل فتح منصة إلكترونية في كل مدرسة في مصر شبيهة بفيس بوك ، بحيث يتمكن كل معلم من عمل جروب يدخل فيه طلابه ليتعامل معهم أونلاين ، ويرد على استفساراتهم ويرسل لهم فيديوهات و ملفات تعليمية تساعدهم في استذكار دروسهم .

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المنصة الجديدة التي سيتم إتاحتها في المدارس، سيدخل الطالب عليها وسيختار الصف الدراسي الذي يدرس به ثم يحدد المادة التي يرغب في مذاكرتها، وستذكر له المنصة في هذه الحالة أنه خلال هذا الأسبوع لا بد من مذاكرة أبواب معينة في المنهج مع تحديد روابط إلكترونية على بنك المعرفة المصري، تخدم موضوعات هذه الأبواب لمساعدة الطالب على المذاكرة عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، هذا إلى جانب إتاحة تدريبات على كل درس وإمكانية التواصل مع المعلم.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لتقليل التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، تؤكد وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحانات الشهادات العامة مثل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية في موعدها دون تأجيل، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات ستتم في لجان هذه الامتحانات لضمان عدم وجود أي خطورة على الطلاب من فكرة التجمع داخل اللجنة في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التربية والتعليم: "إن هناك مواصفات صحية سيتم مراعاتها في لجان الامتحانات، حيث ستكون اللجنة واسعة مقارنة بعدد الطلاب الممتحنين بداخلها، وستكون المسافة بين كل طالب وآخر لا تقل عن مترين أو أكثر".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تعقيم جميع اللجان الامتحانية، وتوضع هذه اللجان بالكامل تحت إشراف وزارة الصحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك أجهزة كثيرة في الدولة تتعاون من أجل مرور فترة الامتحانات بدون أي مشاكل تهدد صحة الطلاب والمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات بحيث يتم تعقيم اللجنة قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2020 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5 /7 /2020.

وقال وزير التربية والتعليم: "حتى هذه اللحظة نؤكد أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ستتم في موعدها دون تغيير، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة في ظل قرار تعليق الدراسة للحماية من فيروس كورونا المستجد".

وأوضح أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التي يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد في شكله النهائي، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020: الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية



وفيما يخص امتحانات الدبلومات الفنية 2020



