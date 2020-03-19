المغرب يعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت الصحة المغرب اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 58 حالة.





وكانت السلطات المغربية طلبت من مواطنيها الأربعاء الالتزام بـ"عزلة صحية" في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.





وكانت السلطات قررت إغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وجميع المرافق الترفيهية اعتبارا من الاثنين الماضي وحتى إشعار آخر.





ونجح المغرب خلال يوم واحد في جمع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة كورونا، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء في الحكومة والبرلمان تقديم تبرعات لفائدة صندوق مكافحة الفيروس.



