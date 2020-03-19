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توك شو

هاني الناظر يكشف خطورة ارتداء الكمامة الطبية في الشارع.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 12:04 م
الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا
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شيرين عادل
قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن هناك بعض المبالغات من المواطنين فى مصر بشأن فيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية اكسترا نيوز، أن صور المبالغة أحيانًا بخوف المواطنين من فيروس كورونا تتجسد فى ارتداء الماسكات الطبية فى شارع خال تماماً وهو ما يتنافى مع الطرق المناسبة الصحيحة لارتداء الماسكات الطبية والذى يُعد خوفاً غير مبرر من فيروس نجحت مصر بتسجيل نسب شفاء كبيرة به .  

وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية، بأن ارتداء الماسكات الطبية يستلزم مخالطة مرضى مصابين طبيب أو ممرض أو فى حالة مخالطة أشخاص مصابة بفيروس كورونا . 

وأشار الدكتور هانى الناظر، إلى أن ارتداء الكمامات يكون وقت التكدس والزحام ولكن عكس ذلك فهو مبالغة شديدة.    

ولفت أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أن الاستعمال الصحى لارتداء الجوانتى الطبى والكمامات مرة واحدة فقط مع ضرورة التخلص الفورى منها عقب استخدامها من أول مرة .   
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