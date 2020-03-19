محمد شبانة: تأجيل تحصيل أقساط القروض الحسنة للصحفيين وغلق المطعم في السابعة

أكد محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أنه تسهيلا وتيسيرا على الزملاء بالظروف الراهنة قرر مجلس النقابة تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية لجميع القروض الحسنة وقروض الزواج المستقطعة من بدل التدريب لمدة ثلاثة أشهر بداية من أبريل وحتى يونيو من العام الجارى على أن يستأنف التحصيل مرة أخرى وفق المتبع بداية من شهر يوليو .





وأضاف شبانة أنه ستتم مخاطبة جميع المؤسسات الصحفية القومية بهذا القرار حتى لا يتم تحويل اقساط الحاصلين على القروض من الزملاء الصحفيين بهذه المؤسسات وستقوم النقابة مباشرة بالثلاثة اشهر القادمة بعدم تحصيل الأقساط من الزملاء الصحفيين بالصحف المستقلة والحزبية والخاصة والذين يتسلمون بدل التدريب والتكنولوجيا من خزينة النقابة .





وأضاف سكرتير عام النقابة انه سيتم الالتزام بقرار السيد رئيس الوزراء بغلق مطعم وكافتيريات النقابة فى السابعة مساء بداية من الخميس وحتى نهاية شهر مارس الجارى .



