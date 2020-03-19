غادة شلبي توجه العاملين في المطار بالالتزام بالإجراءات الوقائية

قامت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بجولة تفقدية للمكاتب التابعة للوزارة وللهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، وذلك للاطمئنان علي صحة العاملين بها واتباعهم إجراءات واشتراطات السلامة.
جاء ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار علي صحة وسلامة السائحين و العاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة و السكان.
وخلال الجولة وجهت غادة شلبي جميع العاملين بالمكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية و استخدام القفازات و الكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين و الجمهور، كما حرصت علي لقاء السائحين للاطمئنان علي إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.