بسبب الكورونا.. نجوم الفن يخوضون تحدي البقاء في المنزل بالمناديل الورقية





كريم فهمي

شارك الفنان كريم فهمى فى تحدى البقاء فى المنزل ونشر فيديو له من من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق كريم فهمى "لقد واجهت تحديًا البقاء فى المنزل من قبل عمر شرقي، وأنا أتحدى كل من أمير كرارة، وشريف منير، ومحمد السبكي، ومحمود تريزيجيه".

وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "ده انت لعيب بقى - ما شاء الله - ايه العظمة دى".

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء القيام بتحدي البقاء في المنزل ضمن حملات التوعية لموجهة فيروس كورونا.

وربط محمد أنور كرة المناديل بخيط حتى يتمكن من تنطيطها وقال ساخرًا: "وقف بقى الفيديو على أنا أبقى أشيل الحبل في الجرافك علشان ابان أن بنطق طبيعي".

وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى: "شاطر - يا جامد - حلو الحبل ده".





علي ربيع





شارك الفنان على ربيع في تحدي البقاء في المنزل من خلال اللعب بالمناديل الورقية، الذي يقوم به عدد من المشاهير حول العالم لحث الجمهور على البقاء في منازلهم لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ونشر على ربيع فيديو التحدي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وأظهر مهارة كبيرة في اللعب والتنطيق بالمنديل.





بينما قام العديد من النجوم بالتشجيع على البقاء في المنزل والمشاركة في الحملة من خلال فديوهات التوعية التي قاموا بنشرها من خلال السوشيال ميديا، كان أبرزهم:





ظافر عابدين

قام الفنان ظافر عابدين، بتوجيه عدة نصائح لجمهوره للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث نشر فيديو له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".



قال ظافر العابدين: "عايز اتكلم عن موضوع الكورونا .. سامحوني مش عايزين نعاود العديد من المعلومات اللي تعرفوها لكن هي مهمة ولازم نفكر نفسنا ونحافظ على روحنا من الوباء نغسل ايدينا .. وكل ما نحس اننا لمسنا شي ممكن ينقلنا الوباء نحاول مانلمسش وشنا ولا عنينا ولا فمنا ونخلي مسافة بينا وبين اي حد بنقابله".

وتابع: "ولو عندنا اي شك نحاول نقعد ونعزل روحنا عن الناس اللي نعرفهم الموضوع ممكن يكون فيه قلق بس لازم عشان نحمي ارواحنا والناس في المجتمع وكل بلد بتحاول تحمي الشعب بتاعه".

بينما اختتم حديثه قائلًا: "واقوى سلاح عندنا اننا نقوم بواجبنا لان مهما الحكومة عملت عشانا لازم احنا نقوم بابسط الاشياء ونحافظ على نفسنا عشان نعدي الازمة".





أحمد السعدني

حرص الفنان أحمد السعدني، على تقديم النصائح لجمهوره ومتابعيه للتوعية من فيروس كورونا المستجد، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر أحمد السعدني، فيديو له وقال من خلاله: "حسيت انه واجب عليا وعلى اي حد عنده متابعين على السوشيال ميديا انه ينصحهم.. لو واحد بس عمل بالنصيحة هحس اني عملت شئ كويس".

وتابع: "انا برجو من الجميع اننا نلتزم بيتنا اللي مورهوش شئ ضروري يقعد في البيت مينزلش .. اللي مضطر ينزل لظروف اكل العيش والشغل والمعيشة .. ياخد كل الاحتياطات اللازمة انا مش دكتور عشان اقول ايه هي .. بس وزارة الصحة بتبعت رسايل والمتحصصين بيتكلموا".

واختتم حديثه بالدعاء لمصر وأهلها قائلًا: "اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا .. واحفظ مصر واهلها".





أحمد السقا

ناشد الفنان أحمد السقا، جمهوره ، بالجلوس في المنزل وعدم الخروج للشارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار العديد من الحالات خلال الفترة الماضية.

ونشر أحمد السقا، فيديو له من خلال حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليه: "علشان صحتك .. علشان بيتك .. علشان ولادك .. علشان حياتك .. عشان بلدك .. خليك في البيت .. ربنا يزيح الغمة".

بينما قام العديد من النجوم بتوعية متابعيهم وتقديم النصائح لهم كي يظلوا في المنزل هذه الفترة، للوقاية من الإصابة بفيروس الكورونا، وكان أبرز من خاض التحدي هؤلاء النجوم: