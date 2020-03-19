بسبب كورونا.. صحة النواب تطالب بتوعية العاملين في صالونات الحلاقة

أكد سامي المشد أمين سر لجنة الصحة ، أن هناك ضعفا فى الرقابة على صالونات التجميل والنوادى الصحية الشعبية وتسببها فى انتشار الأمراض وخاصة فيروس كورونا المنتشر حاليًا .





وكشف "المشد" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، عن الحل لهذه المشكلة وهى أن تواجه صالونات التجميل نفس مصير المقاهى والكافيهات والنوادى الليلية بحيثُ يتم إغلاقها من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا ، وبالتالى سيقل عدد المترددين على تلك الأماكن لأنها تشهد تجمعات فى الليل بشكل أكبر .





وأوضح " أمين سر لجنة الصحة" أنه لابد من تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية مع المتابعة الدائمة من قبل المجالس المحلية خاصًة فى المناطق الشعبية حيثُ لا تشهد الأدوات المستخدمة أى تعقيم .





وناشد بضرورة نشر التوعية للعاملين بالصالونات الشعبية من حيث ارتداء القفاز واستخدام الأدوات المعقمة بشكل دائم ، كذلك ارتداء ملابس معينة وتغييرها بشكل مستمر .