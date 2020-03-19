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توك شو

بوتين: لدينا القدرة على إنتاج عقار مضاد لـ كورونا.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 04:30 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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البهى عمرو

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بقدرة العلماء الروس على إنتاج عقار مضاد لفيروس كورونا في وقت قريب.

وأضاف بوتن خلال فيديو معروض على قناة روسيا اليوم، أن روسيا توصلت لعقار يواجه فيروس "إيبولا" فى الماضي، وأصبح اللقاح الأكثر فاعلية في العالم، والذى ساهم في مكافحة الوباء في افريقيا.

وكشف الرئيس الروسي، " لدينا كل الفرص في إنتاج عقار يمنع الفيروس وعقار آخر لمكافحته".

وقد سجلت روسيا، اليوم الخميس، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل عدد المصابين إلى 199 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 52 إصابة جديدة.


ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المدير التنفيذي لمقر الوقاية من انتشار فيروس كورونا التاجي في روسيا: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا التاجي بين المواطنين الروس في 23 مدينة ومنطقة مختلفة".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت، اليوم الخميس،  نجاح المتخصصين في معهد أبحاث الإنفلونزا (معهد سمورودينتسيف) التابع لوزارة الصحة الروسية، فى فك شفرة الجينوم الوراثي الكامل لفيروس كورونا سارس SARS-CoV-2 من مريض بفيروس كورونا COVID-19.

وأكد مدير معهد أبحاث الإنفلونزا (معهد سمورودينتسيف)، دميتري ليوزنوف، أن التحليل الجيني التشغيلي لفيروسات كورونا سارس SARS-CoV-2 أمر بالغ الأهمية لفهم تطور فيروس كورونا المستجد، وديناميكية انتشاره. 

وأودعت البيانات الجديدة من قبل الباحثين في قاعدة البيانات الدولية EpiCoV GISAID التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية ورواد البحث العلمي لرصد التطور العالمي لفيروس كورونا.

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