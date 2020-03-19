بوتين: لدينا القدرة على إنتاج عقار مضاد لـ كورونا.. فيديو

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بقدرة العلماء الروس على إنتاج عقار مضاد لفيروس كورونا في وقت قريب.

وأضاف بوتن خلال فيديو معروض على قناة روسيا اليوم، أن روسيا توصلت لعقار يواجه فيروس "إيبولا" فى الماضي، وأصبح اللقاح الأكثر فاعلية في العالم، والذى ساهم في مكافحة الوباء في افريقيا.

وكشف الرئيس الروسي، " لدينا كل الفرص في إنتاج عقار يمنع الفيروس وعقار آخر لمكافحته".

وقد سجلت روسيا، اليوم الخميس، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل عدد المصابين إلى 199 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 52 إصابة جديدة.