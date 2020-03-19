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رياضة

رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يقرر مد فترة توقف الدوري

الخميس 19/مارس/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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قررت رابطة الدوري الإنجليزي، استمرار تعليق بطولة الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وعقدت أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة بريميرليج لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid 19).

وكانت رابطة بريميرليج قد أعلنت في وقت سابق تأجيل كافة المباريات المحلية حتى أوائل أبريل المقبل، بعد إصابة مدربه ميكيل ارتيتا بوباء كورونا، كما تعرض كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي وبعض لاعبي ليستر سيتي للإصابة بالفيروس ذاته.

وأسفر الاجتماع عن استمرار تعليق كافة المباريات المحلية في جميع البطولات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وجاء البيان كالآتي: "يدرك الاتحاد الإنجليزي ، رابطة بريميرليج ، دوري البطولة الإنجليزية، أننا في وضع غير مسبوق، ويشغل بالنا جميعًا كل شخص قد يتأثر بالفيروس".

وأضاف: "نحن ملتزمون لإيجاد أفضل طريق ممكن لاستئناف الموسم، وضمان لعب جميع مباريات الدوري والكأس المحلية والأوروبية بمجرد أن يصبح الوضع آمنا".

وتابع: "لقد دعمنا بشكل جماعي قرار يويفا بتأجيل يورو 2020، لمنحنا الوقت الكافي لإيجاد فرصة لإنهاء الموسم المحلي".

وأكمل: "تنص قواعد ولوائح الاتحاد الإنجليزي على أن ينتهي الموسم في موعد أقصاه 1 يونيو، ويجب على كل مسابقة، تحديد طول موسم اللعب الخاص بها، تمت الموافقة على تمديد الموسم لأجل مسمى، بالإضافة إلى استمرار تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني (علمًا بأن الأخير يتبقى له مباراة مؤجلة ضد آرسنال).
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