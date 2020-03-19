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بين الناس

مش عارفين نخرج من بيوتنا.. شكوى من غرق شوارع مؤسسة الزكاة بمياه الصرف الصحى

الخميس 19/مارس/2020 - 05:32 م
مياة الصرف في مؤسسة
مياة الصرف في مؤسسة الزكاة
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محمد بدران

استغاث اهالي مؤسسة الزكاة المرج القاهرة المنطقة الشرقية التابعة الى محافظة القاهرة، بخدمة الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد متضررين فيها من استمرار تراكم مياه الصرف الصحي فى الشوارع ،مما  يؤدى إلى إعاقة الحركة، مما نتج عنها صدور رائحة كريهة الكابلات بالشارع غارقة بمياه الصرف الصحي .

وقالوا:" مش عارفين ندخل أو نخرج من بيوتنا بسبب المجارى وناشد الاهالى المسئولين بسرعة تحرك المسئولين لعودة الخياة مرة اخرى".

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360


مش عارفين نخرج من بيوتنا.. شكوى من غرق شوارع مؤسسة الزكاة بمياه الصرف الصحى
مش عارفين نخرج من بيوتنا.. شكوى من غرق شوارع مؤسسة الزكاة بمياه الصرف الصحى
مش عارفين نخرج من بيوتنا.. شكوى من غرق شوارع مؤسسة الزكاة بمياه الصرف الصحى
مش عارفين نخرج من بيوتنا.. شكوى من غرق شوارع مؤسسة الزكاة بمياه الصرف الصحى
مش عارفين نخرج من بيوتنا.. شكوى من غرق شوارع مؤسسة الزكاة بمياه الصرف الصحى
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