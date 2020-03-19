خليكم مع الأمريكي.. ترامب يطالب كل مصاب بـ كورونا بهذا الأمر

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، أن يجد علاجا أمريكيا وليس أوروبيا أو آسيويا.





وأكد ترامب، في كلمة اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك العديد من العلماء أجازوا استخدام دواء للملاريا والتهاب المفاصل لعلاج فيروس كورونا، لافتا إلى ظهور نتائج واعدة منه.





وأضاف: "نحن نعمل على توسيع نطاق العلاجات السريرية للوصول إلى الأدوية التي ظهرت بعض النتائج الواعدة حقًا لعلاج كورونا".





وأشار إلى أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أمر سيئ فاجأ العالم كله، مضيفا أن الأولوية لدى الولايات التحدة حاليا حماية المواطنين.