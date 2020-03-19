AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خليكم مع الأمريكي.. ترامب يطالب كل مصاب بـ كورونا بهذا الأمر

الخميس 19/مارس/2020 - 06:08 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، أن يجد علاجا أمريكيا وليس أوروبيا أو آسيويا.

وأكد ترامب، في كلمة اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك العديد من العلماء أجازوا استخدام دواء للملاريا والتهاب المفاصل لعلاج فيروس كورونا، لافتا إلى ظهور نتائج واعدة منه.

وأضاف: "نحن نعمل على توسيع نطاق العلاجات السريرية للوصول إلى الأدوية التي ظهرت بعض النتائج الواعدة حقًا لعلاج كورونا".

وأشار إلى أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أمر سيئ فاجأ العالم كله، مضيفا أن الأولوية لدى الولايات التحدة حاليا حماية المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس قبل عام.. مسؤول بالصحة الأمريكية يصدم ترامب بشأن علاج كورونا

ترامب يعلن نتائج واعدة لتطوير لقاح فيروس كورونا

بشرة خير للعالم.. الصين تعلن عن أول لقاح لعلاج كورونا

لن نقع فى خطأ إيطاليا.. ليبيا تغلق المساجد لمنع انتشار فيروس كورونا

سفارات 9 دول في ليبيا تدعو لوقف فوري للقتال لمواجهة كورونا

بعد تجارب واعدة .. «سانوفي» تزف بشرى سارة لـ مصابي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة في المنزل بسبب كورونا.. أمين الفتوى يجيب

غلق مطاعم وكافيهات وأندية .. 9 قرارات جديدة مهمة للحكومة لمواجهة فيروس كورونا

من فتى الشاشة لـ عاشق القرآن.. 7 محطات في حياة شكري سرحان

جوميز ينتقل لهذا النادي

بعد إصابتها بـ كورونا.. أحلام تعتذر لـ هند البحرينية

أخبار الرياضة.. وفاة نجل نجم بيراميدز.. قرار جديد من الأهلي.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم شائعة.. كيف يشفى مريض كورونا بـ علاج الملاريا ؟

اكتشاف إصابة طفل عمره 6 أعوام بفيروس كورونا في أستراليا.. تفاصيل

توقف عنها فورًا.. 7 عادات يومية تهدد حياتك بالإصابة بـ كورونا