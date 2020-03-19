تشكيل عصابى عائلى.. ضبط المتهمين بالسطو المسلح على محطة وقود بالدقهلية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى عائلى قام بالسطو على محطة وقود بالدقهلية.





البداية عندما تبلغ لقسم ميت غمر بأمن الدقهلية من عاملين بمحطة تموين السيارات الكائنة بطريق ميت غمر/ المنصورة بدائرة قسم ميت غمر) أنه أثناء تواجدهما بالمحطة محل عملهما فوجئا بقدوم سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح كان بحوزته والاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه من داخل درج مكتب التحصيل.





أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة أفراد تشكيل عصابى عائلي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السطو على محطات تموين السيارات ضم عدد أربعة (سائق وشقيقه و أنجال شقيقتهما عاملين) .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم ( بندقية آلية وبخزينتها عدد 18 طلقة من ذات العيار - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار قطعة سلاح أبيض "سنجة" ) وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.





بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، تم بإرشادهم ضبط مبلغ 5,500 جنيه من ضمن المبلغ المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ.