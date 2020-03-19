مصدر لـ صدى البلد: الأزهر يدرس تنفيذ قرارات وزير التعليم بشأن الامتحانات

كشف مصدر مسئول بمشيخة الأزهر، إن الأزهر ووزارة التربية والتعليم بينهما تنسيق تام في العملية التعليمية والقرارات التي تصدر بشانها.





وأكد المصدر لصدى البلد، أن قطاع المعاهد الأزهرية، سيدرس تنفيذ نفس قرارات وزارة التربية والتعليم حتى الصف الثاني الإعدادي أما في المرحلة الثانوية ستترك الحرية لكل طرف في إتمام العام طبقا للإمكانيات المتاحة لديهما.





وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعلي، أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.



