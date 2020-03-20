شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتباع نفس الإجراءات الطارئة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





وكلف الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع بوابة الأزهر الإلكترونية والمركز الإعلامي للأزهر، إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي؛ تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر، ونماذج تفاعلية تتيح للمعلمين التواصل مع طلابهم بشكل سهل وفوري، ولتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد" بأعلى كفاءة ممكنة.





وأوضح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، قاما بإعداد وتسجيل فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية، والتي يمكن لجميع الطلاب الإفادة منها من خلال بنك المعرفة المصري، وتضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والاطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

ويمكن للطلاب الاطلاع على الفيديوهات التعليمية للمناهج الشرعية والعربية من خلال الرابط التالي:

http://azhar.eg/learning/index.htm

وفيما يتعلق بامتحانات الطلاب في نهاية العام؛ أوضح الشيخ صالح عباس أن الأزهر الشريف سوف يتبع نفس الإجراءات الطارئة التي أعنتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تضمنت:

- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي، سيقوم معلمو الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، وتقع المسئولية على أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.





- من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.





- الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.



