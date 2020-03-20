شاهد.. عجوز يربي تمساحا في منزله.. يعانقه ويقبله دون خوف.. فيديو وصور

يجد الكثيرون راحتهم إلى جانب حيواناتهم الأليفة التي تهون عليهم لحظات العزلة والاكتئاب وخصوصًا في أوقات مثل التي نمر بها من انتشار فيروس كورونا المستجد والاضطرار إلى البقاء في المنزل لأوقات طويلة حتى تمر الأزمة.

لم يجد هذا الرجل الأمريكي متعته إلى جانب القطط أو الكلاب كما هو شائع بين الناس، بل كان وضعه أشد غرابة إذ اكتشف أنه يجد الراحة في وجود تمساحه الصغير إلى جانبه حيث اعتبره حيوانه الأليف.

يمتلك العجوز «جوي هيني» من ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة تمساحًا يربيه كحيوان أليف، من أجل أن يقدم له الدعم العاطفي الذي يحتاجه للخروج من الاكتئاب.

ووفقًا لصحيفة مترو فالتمساح "مرخص"، ويبلغ وزنه 60 رطلًا وطوله 60 قدمًا، ولم يكن التمساح وحده هو الحيوان الأليف الغريب الذي يربيه العجوز البالغ من العمر 65 عامًا.

فيضم منزله مجموعة متنوعة من الزواحف، بدءًا من السحالي إلى الثعابين الكروية، ومع ذلك فإن أكثر حيوان يفضله هو التمساح والي البالغ من العمر 4 سنوات، وله مكان خاص في قلب جوي.

في حين أن معظمنا قد يخاف من الاقتراب من التمساح، يصر جوي على أن الحيوان ودود للغاية ويحب إعطاء العناق والقبلات، يشمل النظام الغذائي لـ Wally أجنحة الدجاج وهو يشارك بركة بلاستيكية داخلية مع تمساح إنقاذ أصغر يسمى Scrappy.