AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. عجوز يربي تمساحا في منزله.. يعانقه ويقبله دون خوف.. فيديو وصور

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:27 ص
عجوز يربي تمساحًا
عجوز يربي تمساحًا للخروج من الاكتئاب
Advertisements
عزة عاطف

يجد الكثيرون راحتهم إلى جانب حيواناتهم الأليفة التي تهون عليهم لحظات العزلة والاكتئاب وخصوصًا في أوقات مثل التي نمر بها من انتشار فيروس كورونا المستجد والاضطرار إلى البقاء في المنزل لأوقات طويلة حتى تمر الأزمة.

لم يجد هذا الرجل الأمريكي متعته إلى جانب القطط أو الكلاب كما هو شائع بين الناس، بل كان وضعه أشد غرابة إذ اكتشف أنه يجد الراحة في وجود تمساحه الصغير إلى جانبه حيث اعتبره حيوانه الأليف.

 يمتلك العجوز «جوي هيني» من ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة تمساحًا يربيه كحيوان أليف، من أجل أن يقدم له الدعم العاطفي الذي يحتاجه للخروج من الاكتئاب.

 

ووفقًا لصحيفة مترو فالتمساح "مرخص"، ويبلغ وزنه 60 رطلًا وطوله 60 قدمًا، ولم يكن التمساح وحده هو الحيوان الأليف الغريب الذي يربيه العجوز البالغ من العمر 65 عامًا.

فيضم منزله مجموعة متنوعة من الزواحف، بدءًا من السحالي إلى الثعابين الكروية، ومع ذلك فإن أكثر حيوان يفضله هو التمساح والي البالغ من العمر 4 سنوات، وله مكان خاص في قلب جوي.

 

في حين أن معظمنا قد يخاف من الاقتراب من التمساح، يصر جوي على أن الحيوان ودود للغاية ويحب إعطاء العناق والقبلات، يشمل النظام الغذائي لـ Wally أجنحة الدجاج وهو يشارك بركة بلاستيكية داخلية مع تمساح إنقاذ أصغر يسمى Scrappy.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء الطب: تقبيل القطط والكلاب يصبهم بفيروس كورونا

احذر .. تقبيل القطط والكلاب يسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فك الشفرة.. فيروس كورونا تحت المجهر.. فيديو

بسبب كورونا.. السعودية تعلق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة أسبوعين

وزير التعليم : لا نية لحذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

محمد رمضان يتبرع بـ 2 مليون جنيه لمواجهة كورونا ويتحدى نجيب ساويرس ورمضان صبحي .. شاهد

صورة تضع مروان خوري في مأزق وتدفعه للاعتذار

AdvertisementS

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

بث مباشر .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة وموقف الامتحانات

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

وداعا يا شتاء | الأرصاد تزف بشرى عن طقس الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة الأفورة.. الرجال يتحدون الماميز بجروب البابيز

لن تفرق بينهما.. زفاف أم وابنتها في نفس اليوم وشهر عسل واحد.. صور

بمايوه على يخت.. دوللي شاهين فى إطلالة جريئة تثير الجدل من جديد.. شاهد