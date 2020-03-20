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فن

آخر ظهور قبل وفاتها.. شاهد شقيقة بوسي والفنانة المعتزلة نورا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:51 ص
بوسي والفنانة المعتزلة
بوسي والفنانة المعتزلة نورا
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سعيد فراج
نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة عبر حسابها الشخصي على تطليق انستجرام، ظهرت فيها خالتها الراحلة «هدى» وشقيقة الفنانة بوسي والفنانة المعتزلة نورا

وظهرت الراحلة شقيقة نورا وبوسي مع أمهم، في ظهور نادر، وهو أخر ظهور لها قبل وفاتها يوم الثلاثاء 17 مارس الماضي. 

ورحلت شقيقة الفنانتين بوسي ونورا وتدعى هدى، وتم دفنها بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ولم تحدد العائلة حتى الآن موعد العزاء.

يذكر أن الفنانة بوسي شاركت في رمضان الماضي 2019 بمسلسل "البرنسيسة بيسة" وهو من إخراج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مي عز الدين، بوسي، أمير المصري، سليمان عيد، وإيمان السيد،  ونجم مسرح مصر محمد أنور،حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.
شقيقة بوسي والفنانة المعتزلة نورا شقيقة بوسي والفنانة المعتزلة نورا
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