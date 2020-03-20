آخر ظهور قبل وفاتها.. شاهد شقيقة بوسي والفنانة المعتزلة نورا

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة عبر حسابها الشخصي على تطليق انستجرام، ظهرت فيها خالتها الراحلة « هدى » وشقيقة الفنانة بوسي و الفنانة المعتزلة نورا





وظهرت الراحلة شقيقة نورا وبوسي مع أمهم، في ظهور نادر، وهو أخر ظهور لها قبل وفاتها يوم الثلاثاء 17 مارس الماضي.





ورحلت شقيقة الفنانتين بوسي ونورا وتدعى هدى، وتم دفنها بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ولم تحدد العائلة حتى الآن موعد العزاء.



