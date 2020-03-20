عروس تلجأ لحيلة لتشارك جدها المصاب بـ كورونا حفل خطبتها

تمكن فيروس كورونا من العالم حتى أصبحت الاحتفالات والحياة اليومية المعتادة محاصرة لا يمكن فعلها ومن ضمنها حفلات الزفاف، ولكن وجدت امرأة من ولاية كارولينا الشمالية طريقة خاصة لتشارك جدها المعزول في خطوبتها.





فاجأت "كارلي بويد" جدها والذي يدعى " شيلتون ماهالا" والبالغ من العمر 87 عامًا من خلال نافذة دار التمريض ، حيث يتم عزله حاليًا بسبب وباء الفيروس التاجي.





قالت الشابة البالغة من العمر 21 عامًا لشبكة ABC News عندما وصلت إلى دار الرعاية ، ركضت عبر المبنى للوصول إلى نافذة الغرفة الذي يعزل بداخلها وطرقت الزجاج ليزيح الستائر ويقف من خلف الزجاج وأنا أشرت له إلى أصبعي وخاتم الخطبة.





وقالت كارلي إن طاقم التمريض ساعد في تنسيق اللحظة التي لا تنسى، فقد حرم فيروس كورونا جدي من أن يكون واحدًا من ضمن الشاهدين على خطبتي، فأردت أن أشاركه تلك اللحظة بطريقتي وكانت لحظة عاطفية جدًا.