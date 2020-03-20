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أصل الحكاية

رجل أعمال إماراتي يتبرع بــ 50 سيارة إسعاف ومبنى كامل للحجر الصحي لمواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:32 ص
خلف الحبتور
خلف الحبتور
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محمود نوفل
 أعلن رجل الأعمال الاماراتي خلف الحبتور عن تبرعه بـ50 سيارة إسعاف متطورة ومزودة بأفضل التجهيزات مع توفير مبنى مجهز ومؤسس بجميع المستلزمات للحجر الصحي إلى جانب تكفله بإنشاء مختبر متكامل لعلم الفيروسات والأبحاث ذات الصلة وذلك امتدادًا للإسهامات الخيرية والإنسانية والمجتمعية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الإمارات والعالم في تأكيد على تكاتف الجهود كافة في دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

تأتي هذه الخطوة لتقدم دعمًا كبيرًا للجهود الضخمة المبذولة على مستوى دولة الإمارات في ضوء الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و انطلاقا من الحس الوطني الذي يتمتع به أبناء الإمارات كافة في الوقت الذي تضرب فيه الرموز الوطنية الكبيرة أعظم الأمثلة على قيمة الوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع لتبقى دولة الإمارات دائمًا المكان الأفضل للعيش والعمل، مع تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لسكانها من مواطنين ومقيمين ولزوارها من مختلف أنحاء العالم.

وأكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن المعدن الأصيل لشعب الإمارات يتضح بجلاء في الأوقات الاستثنائية، وأن الجميع يتبع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات النموذج والقدوة في توفير أعلى مستويات الأمن والصحة والسلامة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، منوهًا إلى أن المواقف الصعبة لا يمكن أن تنال من العزيمة الصلبة لأبناء هذا الوطن العظيم، الذي يحتاج في هذه الفترة التي يواجه فيها العالم أجمع تحديًا صحيًا ليس بالهين لتضافر كافة الجهود والاصطفاف في مواجهة هذا التحدي لضمان التغلب عليه وتجاوزه في أسرع وقت ممكن.

و أثنى الحبتور على الجهود الحثيثة لجميع فرق العمل في جميع التخصصات لاسيما الصحية منها وقال: "نشكر كل الجهات المعنية لما تقوم به من جهود كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وكذلك الشكر موصول لكل القائمين على جهود الوقاية في مختلف ربوع الدولة ويسعدنا أن نشارك اليوم بتقديم هذا الدعم لتأكيد قدرتهم على التصدي بكل قوة لهذا التحدي الطارئ الذي نسأل الله تعالى أن يعيننا و العالم من حولنا على تخطيه بسلام في ضوء التدابير الاحترازية و الوقائية التي اتخذتها الدولة منذ وقت مبكر من اكتشاف الفيروس".

و في تعليقه على هذا الدعم الكبير من رجل الأعمال خلف الحبتور قال  حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن دولة الإمارات تزخر برجال وشخصيات وطنية تدرك مسؤولياتها تجاه المجتمع وإزاء الآخرين كما تدرك قيمة الاصطفاف في مواجهة التحديات، وتحرص على ذلك بكل ما لديها.

و أثنى  على هذه المبادرة، التي جاءت دعمًا لمواجهة الظرف القائم الذي يدعو إلى تضافر جميع الجهود، معربًا عن تقدير هيئة الصحة في دبي البالغ وامتنانها لما قدمه رجل الأعمال خلف الحبتور من دعم ومساندة.


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