الغاء_الترم_الثانى_للجامعات يتصدر تويتر والمغردون: خايفين على صحة أولادنا

تصدر هاشتاج #الغاء_الترم_الثانى_للجامعات قائمة الاكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى منذ صباح اليوم خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر وذلك بعد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.









وقد طالب المغردون بالهاشتاح ان يوضح وزير التعليم العالى موقف طلاب الجامعات من الوضع الحالى و الغاء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية لتقليل خطر اصابة الطلاب بفيروس الكورونا .









وذالك عقب اعلان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي









وشدد على أن «امتحان طلاب أولى وتانية ثانوي في نهاية العام الدراسي إلكترونيا من المنزل ولن يذهبوا للجان».



