وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان إجراءات تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة





وأكد الوزيران ضرورة الإنتهاء منها طبقًا للمخطط الزمنى لها، كما ناقشا التعاقدات الخاصة بالمنظومة بمحافظة القاهرة تمهيدًا لعرضها على رئيس الوزراء ، وناقش شعراوي وفؤاد أيضًا إجراءات البدء فى تدريب العاملين على منظومة النظافة الجديدة. وأكد اللواء محمود شعراوي علي حرص الوزارة وباقي الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة بأن يشعر المواطنين بنقلة نوعية في مستوى النظافة في الشوارع.





وأشار شعراوي إلى الدور الذي تقوم به الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة لمتابعة تنفيذ واستكمال البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية. وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحملة الإعلامية التى ستطلقها الوزارة قريبًا حول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتعريف المواطنين بالمنظومة ومراحلها وتهيئتهم للمشاركة فيها لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الصحة والبيئة.

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة لمتابعة سير منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ووضعها محل التنفيذ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية . وتناول الوزيران الموقف الحالي لتجهيز البنية التحتية للمنظومة فى محافظات الجمهورية.