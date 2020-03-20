براميل مطهرات على مداخل الشوارع.. كيف يحمي أهالي الشرقية أنفسهم من كورونا؟

تشهد العديد من قري ومراكز محافظة الشرقية انطلاق العديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا عن طريق تطهير وتعقيم الأماكن الهامة والحيوية والأسواق والأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة من المواطنين.

فقد شهدت قرية الجديدة أحدي قري مركز منيا القمح قيام مجموعة من شباب القرية بتوفير مجموعة من البراميل التي تحتوي علي منظفات ومواد تطهير وتعقيم وتم وضعها في مدخل القرية أمام جميع المواطنين للتطهير والتعقيم ومشاركة منهم للدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما أطلق مجموعة من شباب قرية أبو نجاح بمركز الزقازيق مبادرة أهلية لتطهير وتعقيم المساجد ودور العبادة والأماكن الحيوية والأسواق بالقرية لمواجهة فيروس كورونا.

حيث أكد مجموعة من الشباب المشارك في الحملة أن جميع مواد التطهير والتعقيم المستخدمة بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية وذلك للحفاظ على جميع أبناء القرية والوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى طبع مئات البنرات التي تبين خطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه وطرق الوقاية والمواجهة.

ومن جانبها فقد شهدت مدينة القنايات أنطلاق مبادرة الوقاية خير من العلاج وتوفير المئات من الزجاجات التي تحتوي على مواد تطهير وتعقيم توزع مجانا على أصحاب المحلات والمساجد ودور العبادة للتطهير والتعقيم لمواجهة الفيروس.

كما أطلق مجموعة من شباب قرية كفر العزازي التابعة لمركز أبوحماد مبادرة للتطهير والتعقيم بمختلف الأماكن الهامة بالقرية وإلغاء جميع أماكن التجمعات للحد من انتشار الفيروس والتوعية بكيفية مواجهة والوقاية منه.