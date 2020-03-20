AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

براميل مطهرات على مداخل الشوارع.. كيف يحمي أهالي الشرقية أنفسهم من كورونا؟

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

تشهد العديد من قري ومراكز محافظة الشرقية انطلاق العديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا عن طريق تطهير وتعقيم الأماكن الهامة والحيوية والأسواق والأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة من المواطنين.

 

فقد شهدت قرية الجديدة أحدي قري مركز منيا القمح قيام مجموعة من شباب القرية بتوفير مجموعة من البراميل التي تحتوي علي منظفات ومواد تطهير وتعقيم وتم وضعها في مدخل القرية أمام جميع المواطنين للتطهير والتعقيم ومشاركة منهم للدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

 

فيما أطلق مجموعة من شباب قرية أبو نجاح بمركز الزقازيق مبادرة أهلية لتطهير وتعقيم المساجد ودور العبادة والأماكن الحيوية والأسواق بالقرية لمواجهة فيروس كورونا.

 

حيث أكد مجموعة من الشباب المشارك في الحملة أن جميع مواد التطهير والتعقيم المستخدمة بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية وذلك للحفاظ على جميع أبناء القرية والوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى طبع مئات البنرات التي تبين خطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه وطرق الوقاية والمواجهة.

 

ومن جانبها فقد شهدت مدينة القنايات أنطلاق مبادرة الوقاية خير من العلاج وتوفير المئات من الزجاجات التي تحتوي على مواد تطهير وتعقيم توزع مجانا على أصحاب المحلات والمساجد ودور العبادة للتطهير والتعقيم لمواجهة الفيروس.

 

كما أطلق مجموعة من شباب قرية كفر العزازي التابعة لمركز أبوحماد مبادرة للتطهير والتعقيم بمختلف الأماكن الهامة بالقرية وإلغاء جميع أماكن التجمعات للحد من انتشار الفيروس والتوعية بكيفية مواجهة والوقاية منه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاة سيدة وظهور حالات إيجايبة بكورونا.. أهالي بلقاس يطهرون الأسواق

بدء حملة تطهير المنشآت الحكومية لمواجهة فيروس كورونا بالسويس

فيها حاجة حلوة.. شباب دهتورة بـ الغربية يطهرون المنشآت ووسائل المواصلات بالجهود الذاتية

للوقاية من كورونا.. وزيرة الصحة تدعو لتخصيص يوم الجمعة للتطهير الأسبوعي

شباب قرية دهتورة بالغربية يواجهون أخطار "كورونا " بالرش والتعقيم بالمساجد والمنشآت العامة..صور

كل واحد ليه دور.. قصة قرية الخلالة.. تتحدى كورونا بالتطهير والتعقيم الجماعي

ترشيحاتنا

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

حافظ على نفسك.. هانى الناظر يقدم نصائح للوقاية من كورونا

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية

مرتضي منصور: سيتم خصم جزء من مستحقات لاعبي الزمالك المشاركين بتحدي الخير

سوق العبور ينجو من قرار الإغلاق لهذا السبب .. شاهد

بعد إلغاء امتحانات النقل التقليدية.. من سيحدد الموضوعات البحثية المطلوبة لتقييم الطلاب هذا العام ؟ (وزير التعليم يجيب)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رولز رويس كولينان تتحول إلى شبح مرعب بعد تعديلات Spofec .. صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أجمل إطلالات نسرين طافش

تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور